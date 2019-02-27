В Украине на год продлили ликвидацию одного из банков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ утвердил перечень банков для стресс-тестирования в 2019 году

Для реализации указанного решения исполнительная дирекция также продлила полномочия ликвидатора указанного банка на такой же срок.

Ранее УНН сообщал, что в этом году Фонд гарантирования вкладов хочет ликвидировать 40 банков.