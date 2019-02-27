В Украине на год продлили ликвидацию одного из банков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение о продлении сроков ликвидации ПАО "Городской коммерческий банк" с 20 марта 2019 года до 19 марта 2020 года включительно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ утвердил перечень банков для стресс-тестирования в 2019 году
Для реализации указанного решения исполнительная дирекция также продлила полномочия ликвидатора указанного банка на такой же срок.
Ранее УНН сообщал, что в этом году Фонд гарантирования вкладов хочет ликвидировать 40 банков.