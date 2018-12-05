В Україні імпортна свинина витісняє вітчизняну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Українські м'ясопереробні підприємства скорочують випуск свіжої, охолодженої та мороженої свинини. Про це, посилаючись на дані Держстатистики, повідомляють аналітики асоціації "Свинарі України", передає УНН.
"За підсумками десяти місяців 2018-го промислові свиногосподарства реалізували на забій 3,8 млн свиней сукупною живою масою 403,6 тис. т (проти 4,04 млн голів живою масою 420,4 тис. т у 2017-му).
Внаслідок надходження меншої кількості сировини, зменшилися й обсяги переробки — у січні-жовтні цього року випуск свіжої та охолодженої свинини склав 199 тис. т. Це на 1,6% менше обсягів виробництва цього виду м’яса за аналогічний період 2017-го", - пишуть в АСУ.
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Так, за даними аналітиків, переробники компенсували зменшення внутрішньої пропозиції м’яса свиней імпортною охолодженою та мороженою сировинною.
За 11 місяців цього року Україна завезла 23,4 тис. т. даного продукту.
"Хоча цьогорічні обсяги імпорту перевищують торішні, пропозиція свинини з-за кордону становить трохи більше десятої частини результатів роботи м’ясопереробної галузі за згаданий період", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за підрахунками експертів Асоціації, випуск сушеного, соленого та копченого м’яса свиней теж скоротився. За 10 місяців цього року Україна імпортувала 7,1 тис. т. продукту, проти 9,2 тис. т за аналогічний період 2017 року.
Як писав УНН, скорочення обсягів виробництва свинини та паралельне нарощення показників імпорту цього продукті фахівці пов’язують з епідемією африканської чуми свиней в Україні.
З початку року у різних регіонах нашої країни вже було зафіксовано понад 30 випадків АЧС.
Додамо, що, за словами депутата Сергія Тригубенка, так багато свинини та сала як сьогодні, Україна не імпортувала останні 4 роки.