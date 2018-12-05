В Украине импортная свинина вытесняет отечественную
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украинские мясоперерабатывающие предприятия сокращают выпуск свежей, охлажденной и мороженой свинины. Об этом, ссылаясь на данные Госстатистики, сообщают аналитики ассоциации "Свинари Украины", передает УНН.
"По итогам десяти месяцев 2018 года промышленные свинохозяйства реализовали на убой 3,8 млн свиней совокупной живой массой 403,6 тыс. т (против 4,04 млн голов живой массой 420,4 тыс. т в 2017-м).
Вследствие поступления меньшего количества сырья, уменьшились и объемы переработки - в январе-октябре этого года выпуск свежей и охлажденной свинины составил 199 тыс. т. Это на 1,6% меньше объемов производства этого вида мяса за аналогичный период 2017 года", - пишут в АСУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп прогнозирует подорожание сала
Так, по данным аналитиков, переработчики компенсировали уменьшение внутреннего предложения мяса свиней импортным охлажденным и мороженым сырьем.
За 11 месяцев этого года Украина завезла 23,4 тыс. т. Данного продукта.
"Хотя нынешние объемы импорта превышают прошлогодние, предложение свинины из-за границы составляет немногим более десятой части результатов работы мясоперерабатывающей отрасли за указанный период", - говорится в сообщении.
Кроме того, по подсчетам экспертов Ассоциации, выпуск сушеного, соленого и копченого мяса свиней тоже сократился. За 10 месяцев этого года Украина импортировала 7,1 тыс. т. Продукта, против 9,2 тыс. т за аналогичный период 2017 года.
Как писал УНН, сокращение объемов производства свинины и параллельное наращивание показателей импорта этого продукта специалисты связывают с эпидемией африканской чумы свиней в Украине.
С начала года в разных регионах нашей страны уже зафиксировано более 30 случаев АЧС.
Добавим, что, по словам депутата Сергея Тригубенко, так много свинины и сала как сегодня, Украина не импортировала последние 4 года.