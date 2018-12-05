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В Украине импортная свинина вытесняет отечественную

Киев • УНН

 • 7481 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украинские мясоперерабатывающие предприятия сокращают выпуск свежей, охлажденной и мороженой свинины. Об этом, ссылаясь на данные Госстатистики, сообщают аналитики ассоциации "Свинари Украины", передает УНН.

В Украине импортная свинина вытесняет отечественную

"По итогам десяти месяцев 2018 года промышленные свинохозяйства реализовали на убой 3,8 млн свиней совокупной живой массой 403,6 тыс. т (против 4,04 млн голов живой массой 420,4 тыс. т в 2017-м).

Вследствие поступления меньшего количества сырья, уменьшились и объемы переработки - в январе-октябре этого года выпуск свежей и охлажденной свинины составил 199 тыс. т. Это на 1,6% меньше объемов производства этого вида мяса за аналогичный период 2017 года", - пишут в АСУ.

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Так, по данным аналитиков, переработчики компенсировали уменьшение внутреннего предложения мяса свиней импортным охлажденным и мороженым сырьем.

За 11 месяцев этого года Украина завезла 23,4 тыс. т. Данного продукта.

"Хотя нынешние объемы импорта превышают прошлогодние, предложение свинины из-за границы составляет немногим более десятой части результатов работы мясоперерабатывающей отрасли за указанный период", - говорится в сообщении.

Кроме того, по подсчетам экспертов Ассоциации, выпуск сушеного, соленого и копченого мяса свиней тоже сократился. За 10 месяцев этого года Украина импортировала 7,1 тыс. т. Продукта, против 9,2 тыс. т за аналогичный период 2017 года.

Как писал УНН, сокращение объемов производства свинины и параллельное наращивание показателей импорта этого продукта специалисты связывают с эпидемией африканской чумы свиней в Украине.

С начала года в разных регионах нашей страны уже зафиксировано более 30 случаев АЧС.

Добавим, что, по словам депутата Сергея Тригубенко, так много свинины и сала как сегодня, Украина не импортировала последние 4 года.

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