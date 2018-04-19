Нідерландське сало витісняє українське - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Так багато свинини, як зараз, Україна не імпортувала протягом останніх чотирьох років. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
“Так багато свинини, як зараз, ми не імпортували протягом останніх 4 років. За перші 3 місяці 2018 року Україна ввезла 1,8 тис. т м’яса свиней, що на 17% більше, аніж торік. Імпорт сала додав ще більше — майже 60% (ввезли понад 14 тис. т). При цьому імпорт яловичини у нас досить незначний, інших видів м’яса худоби — майже відсутній”, — зазначив він.
До росту показників імпорту свинини, за словами політика, призвело подорожчання цього виду м’яса на внутрішньому ринку, яке, у свою чергу, пов’язане з поширенням африканської чуми свиней (АЧС) в країні.
“Ці дані статистики засвідчують, що краще не стало: епідемія АЧС не йде на спад, а відповідно, дії контролерів, як і попередні два роки, не мають потрібного ефекту. Галузь продовжує терпіти збитки, а український ринок свинини наводнює товар із Нідерландів”, — зауважив С.Тригубенко.
Він додав, що на фоні перспективи заборони продажу домашнього м’яса (з 2020 року, у разі ухвалення відповідного законопроекту), ціни на свинину можуть злетіти взагалі до небес.
“І тоді ми будемо змушені в рази переплачувати за іноземний товар, вигодований для нашого ринку на ГМО-добавках”, — припустив нардеп.
Як повідомляв УНН, українці їдять все більше не свої, а завезені продукти.