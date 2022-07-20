В Україні дозволили другий бустер проти COVID-19 людям 60+ і з хронічними хворобами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 усім людям віком від 60 років, а також людям віком від 18 до 59 років із хворобами, які підвищують ризик важкого перебігу коронавірусу. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я, передає УНН.
Деталі
Як зазначили, відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) № 16-06/2022 були затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України №1249 19 липня 2022 року.
У МОЗ нагадують, що для другої бустерної дози рекомендовано застосовувати мРНК-вакцину (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози для таких груп населення:
• люди віком від 60 років;
• люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;
• люди з інвалідністю;
• люди з імуносупресією;
• люди віком 18-59 років з медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів можна знайти в рішенні НТГЕІ № 16-06/2022);
• люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.
Цитата
"Дослідження щодо застосування додаткових бустерних доз вакцин проти COVID-19 показали, що додаткова доза мРНК-вакцини покращує захист від хвороби для людей віком понад 60 років і людей з імунодефіцитом", - ідеться в повідомлення.
Доповнення
Нові сплески інфекції Covid-19 показують, що пандемія далека від завершення.
Агентства охорони здоров'я Європейського Союзу у понеділок рекомендували другу ревакцинацію COVID-19 для всіх людей віком від 60 років, а також для вразливих з медичної точки зору.