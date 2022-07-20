В Україні дозволили другий бустер проти COVID-19 людям 60+ і з хронічними хворобами

Деталі



Як зазначили, відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) № 16-06/2022 були затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України №1249 19 липня 2022 року.

У МОЗ нагадують, що для другої бустерної дози рекомендовано застосовувати мРНК-вакцину (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози для таких груп населення:

• люди віком від 60 років;

• люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;

• люди з інвалідністю;

• люди з імуносупресією;

• люди віком 18-59 років з медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів можна знайти в рішенні НТГЕІ № 16-06/2022);

• люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.

Цитата

"Дослідження щодо застосування додаткових бустерних доз вакцин проти COVID-19 показали, що додаткова доза мРНК-вакцини покращує захист від хвороби для людей віком понад 60 років і людей з імунодефіцитом", - ідеться в повідомлення.

Доповнення

Нові сплески інфекції Covid-19 показують, що пандемія далека від завершення.

Агентства охорони здоров'я Європейського Союзу у понеділок рекомендували другу ревакцинацію COVID-19 для всіх людей віком від 60 років, а також для вразливих з медичної точки зору.