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В Украине разрешили второй бустер от COVID-19 людям 60+ и с хроническими болезнями

В Украине разрешили второй бустер от COVID-19 людям 60+ и с хроническими болезнями

Киев • УНН

 • 178574 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Украине разрешили введение второй бустерной дозы вакцины от COVID-19 всем людям в возрасте от 60 лет, а также людям в возрасте от 18 до 59 лет с болезнями, которые повышают риск тяжелого течения коронавируса. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает УНН.

Детали

Как отметили, соответствующие рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) № 16-06/2022 были утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины №1249 19 июля 2022 года.

В Минздраве напоминают, что для второй бустерной дозы рекомендовано применять мРНК-вакцину (сейчас в Украине это Comirnaty/Pfizer) с интервалом не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы для таких групп населения:

• люди старше 60 лет;
• люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми;
• люди с инвалидностью;
• люди с иммуносупрессией;
• люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19 (перечень состояний можно найти в решении НТГЭИ № 16-06/2022);
• люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19.

Цитата

"Исследования по применению дополнительных бустерных доз вакцин от COVID-19 показали, что дополнительная доза мРНК-вакцины улучшает защиту от болезни для людей старше 60 лет и людей с иммунодефицитом", - говорится в сообщении.

Дополнение 

Новые всплески инфекции Covid-19 показывают, что пандемия далека от завершения.

Агентства здравоохранения Европейского союза в понедельник рекомендовали вторую ревакцинацию COVID-19 для всех людей в возрасте от 60 лет, а также для уязвимых с медицинской точки зрения.

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