В Україні близько 900 прокурорів не пройшли атестацію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Україні 878 прокурорів не пройшли атестацію, найгірший результат у прокуратурі Дніпропетровської області. Про це з посиланням на звіт Генпрокурора Ірини Венедіктової про перший місяць роботи нових обласних прокуратур повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає УНН.
“Загалом атестацію успішно пройшли 2483 прокурори регіональних прокуратур, 878 прокурорів — ні. Найкращий результат показала прокуратура Хмельницької області — 88% атестованих прокурорів, найбільше тих, хто не склав — 32% у прокуратурі Дніпропетровської області”, — сказано у повідомленні.
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Зазначається, що одним із головних завдань було також підвищення довіри до прокуратури. Так, починаючи з березня до кримінальної відповідальності було притягнуто 21 правоохоронця, більшість з них — за корупцію.
Нагадаємо, що Генпрокурор Ірина Венедіктова заявляла про те, що до Нового року вони закінчать атестацію місцевих прокуратур.
Також повідомлялося, що Венедіктова обговорила з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін перебіг реформи прокуратури.