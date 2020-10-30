В Україні близько 900 прокурорів не пройшли атестацію

“Загалом атестацію успішно пройшли 2483 прокурори регіональних прокуратур, 878 прокурорів — ні. Найкращий результат показала прокуратура Хмельницької області — 88% атестованих прокурорів, найбільше тих, хто не склав — 32% у прокуратурі Дніпропетровської області”, — сказано у повідомленні.

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Зазначається, що одним із головних завдань було також підвищення довіри до прокуратури. Так, починаючи з березня до кримінальної відповідальності було притягнуто 21 правоохоронця, більшість з них — за корупцію.

Нагадаємо, що Генпрокурор Ірина Венедіктова заявляла про те, що до Нового року вони закінчать атестацію місцевих прокуратур.

Також повідомлялося, що Венедіктова обговорила з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін перебіг реформи прокуратури.