В Украине около 900 прокуроров не прошли аттестацию

"В целом аттестацию успешно прошли 2483 прокурора региональных прокуратур, 878 прокуроров - нет. Лучший результат показала прокуратура Хмельницкой области - 88% аттестованных прокуроров, больше всего тех, кто не сдал - 32% в прокуратуре Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что одной из главных задач было также повышение доверия к прокуратуре. Так, начиная с марта к уголовной ответственности были привлечены 21 правоохранитель, большинство из них - за коррупцию.

Напомним, что Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла о том, что до Нового года они закончат аттестацию местных прокуратур.

Также сообщалось, что Венедиктова обсудила с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин ход реформы прокуратуры.