В Украине около 900 прокуроров не прошли аттестацию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Украине 878 прокуроров не прошли аттестацию, худший результат в прокуратуре Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на отчет Генпрокурора Ирины Венедиктовой о первом месяце работы новых областных прокуратур сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает УНН.
"В целом аттестацию успешно прошли 2483 прокурора региональных прокуратур, 878 прокуроров - нет. Лучший результат показала прокуратура Хмельницкой области - 88% аттестованных прокуроров, больше всего тех, кто не сдал - 32% в прокуратуре Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что одной из главных задач было также повышение доверия к прокуратуре. Так, начиная с марта к уголовной ответственности были привлечены 21 правоохранитель, большинство из них - за коррупцию.
Напомним, что Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла о том, что до Нового года они закончат аттестацию местных прокуратур.
Также сообщалось, что Венедиктова обсудила с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин ход реформы прокуратуры.