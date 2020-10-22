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Венедіктова обговорила перебіг реформи прокуратури з повіреною США

Венедіктова обговорила перебіг реформи прокуратури з повіреною США

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін перебіг реформи прокуратури. Про це вона написала на свої сторінці в Facebook, передає УНН.

“Обговорили з тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін перебіг реформи прокуратури. Наразі триває її третій етап — атестація прокурорів місцевих прокуратур. Навіть попри пандемію, в нас зараз досить висока явка прокурорів місцевих прокуратур — близько 80%. Це свідчить про підвищення довіри до реформи”, — написала Ірина Венедіктова.

Вона зазначила, що ті, хто не зможуть зараз через хворобу взяти участь у тестуванні, матимуть можливість скласти іспити пізніше.

“Крістіна Квін висловила підтримку Офісу Генпрокурора в нашому послідовному розвитку та готовність американської сторони сприяти в цьому процесі”, — додала Генпрокурор.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Генеральний прокурор не буде показувати результати, на посаду буде запропонована інша кандидатура.

Також нагадаємо, що Венедіктова заявляла про те, що до Нового року вони закінчать атестацію місцевих прокуратур.

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