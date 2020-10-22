Венедиктова обсудила ход реформы прокуратуры с поверенной США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Куин течение реформы прокуратуры. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Обсудили с временной поверенной в делах США Кристиной Куин течение реформы прокуратуры. Сейчас идет ее третий этап — аттестация прокуроров местных прокуратур. Даже несмотря на пандемию, у нас сейчас достаточно высокая явка прокуроров местных прокуратур — около 80%. Это свидетельствует о повышении доверия к реформе”, — написала Ирина Венедиктова.
Она отметила, что те, кто не смогут сейчас из-за болезни принять участие в тестировании, смогут сдать экзамены позже.
“Кристина Куин выразила поддержку Офису Генпрокурора в нашем последовательном развитии и готовность американской стороны оказать содействие в этом процессе”, — добавила генпрокурор.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Генеральный Прокурор не будет показывать результаты, на должность будет предложена другая кандидатура.
Также напомним, что Венедиктова заявляла о том, что до Нового года они закончат аттестацию местных прокуратур.