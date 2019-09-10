В Україні автовиробництво збільшилось на 42%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. В серпні місяці цього року, у порівнянні з цим же періодом у році 2018, кількість випущених автомобілів збільшився на 42%. Попри це, автовиробництво в Україні все ще відстає від минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укравтопрому.
“За попередніми даними Укравтопрому, в серпні на українських заводах було зібрано 668 од. автотранспортних засобів. У порівнянні з результатом річної давності випуск автотранспорту в країні збільшився на 42 відсотки”, — йдеться у повідомленні.
“Як і минулого року вся серпнева статистика по легковим авто була сформована великовузловим складанням автомобілів марки Skoda на заводі Єврокар. За звітний місяць на Єврокарі зібрали 553 машини, що на третину більше, ніж у серпні 2018 р”, — додали у відомстві.
Зазначається, що випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) збільшився з 1 шт. до 34 шт. У серпні комерційні автомобілі виготовляли “Черкаський автобус” та “ЗАЗ” — 26 шт. і 8 шт. відповідно.
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Також додається, що серпневе виробництво автобусів зросло на 45% до 81 шт.
“При цьому, найбільше автобусів, як і роком раніше, випустив „Черкаський автобус“ — 35 шт. На Богдані відзвітували про 19 автобусів. Чернігівський автозавод закінчив місяць показником 16 автобусів. Часівоярський завод зробив 6 шт., і 5 шт. виготовили на ЗАЗі”, — повідомили у пресслужбі.
“Незважаючи на ударний серпень, автовиробництво в Україні все ще відстає від минулого року”, — зазначили у пресслужбі. Таким чином, з початку 2019 року в Україні було випущено 4230 од. автотранспортних засобів, що на 7% менше, ніж за перші вісім місяців минулого року.
Легкових автомобілів — 3619 шт. (-7,5%);
Комерційних — 80 шт. (-30%);
Автобусів — 531 шт. (+3%).
Нагадаємо, українці почали частіше ввозити легковики з-за кордону.