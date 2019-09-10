В Україні автовиробництво збільшилось на 42%

КИЇВ. 10 вересня. УНН. В серпні місяці цього року, у порівнянні з цим же періодом у році 2018, кількість випущених автомобілів збільшився на 42%. Попри це, автовиробництво в Україні все ще відстає від минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укравтопрому.