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У серпні попит на нові авто в Україні зріс на 12,5% - рейтинг моделей

У серпні попит на нові авто в Україні зріс на 12,5% - рейтинг моделей

Київ • УНН

 • 10547 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. У серпні українці придбали і зареєстрували 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Отже, в порівнянні з минулим роком серпневий попит на нові машини виріс на 12,5%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Це найкращий для внутрішнього ринку результат за останні 19 місяців.

Найбільша кількість зареєстрованих минулого місяця нових авто були моделі французької марки Renault – 1422 шт. Відносно серпня 2018 року реалізація нових Рено в Україні зросла на 44 відсотки.

Збільшивши на 20% свої серпневі продажі, другий результат продемонструвала Toyota – 1175 машин.

На третьому місці KIA, попит на автомобілі якої виріс на 71% до 817 шт.

Четверту сходинку серпневого рейтингу посіла Skoda – 601 авто (+49%).

Незважаючи на 5-відсоткове падіння реєстрацій, в п’ятірці лідерів втримався Nissan – 472 нових авто цієї марки поповнили український автопарк.

Також до ТОП-10 ринку нових легкових авто звітного місяця увійшли: Volkswagen – 453 шт. (+45%); Hyundai – 381 шт. (-16%); Mazda – 232 шт. (-26%); Audi – 219 шт. (+103%); Suzuki – 200 шт. (-28%).

Бестселером серпня знову став автомобіль KIA Sportage, за нього своїми грошима в цей раз проголосували 711 покупців.

За минулий літній сезон в Україні свої перші номери отримали 22,4 тис. нових легкових машин. В результаті це літо стало "найурожайнішим" після 2013 року, коли було зареєстровано 55 тис. нових авто.

Всього з початку року ринок нових легкових автомобілів досяг показника 54,6 тис. шт., це на 2% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, українці почали частіше ввозити легковики з-за кордону.

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