У серпні попит на нові авто в Україні зріс на 12,5% - рейтинг моделей

КИЇВ. 3 вересня. УНН. У серпні українці придбали і зареєстрували 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Отже, в порівнянні з минулим роком серпневий попит на нові машини виріс на 12,5%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.