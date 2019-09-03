В августе спрос на новые автомобили в Украине вырос на 12,5% - рейтинг моделей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В августе украинцы приобрели и зарегистрировали 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Итак, по сравнению с прошлым годом августовский спрос на новые машины вырос на 12,5%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.
Это лучший для внутреннего рынка результат за последние 19 месяцев.
Наибольшее количество зарегистрированных в прошлом месяце новых авто были модели французской марки Renault - 1422 шт. Относительно августа 2018 года реализация новых Рено в Украине выросла на 44 процента.
Увеличив на 20% свои августовские продажи, второй результат показала Toyota - 1175 машин.
На третьем месте KIA, спрос на автомобили которой вырос на 71% до 817 шт.
Четвертую строчку августовского рейтинга заняла Skoda - 601 авто (+49%).
Несмотря на 5-процентное падение регистраций, в пятерке лидеров удержался Nissan - 472 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк.
Также в ТОП-10 рынка новых легковых авто отчетного месяца вошли: Volkswagen - 453 шт. (+ 45%); Hyundai - 381 шт. (-16%); Mazda - 232 шт. (-26%); Audi - 219 шт. (+ 103%); Suzuki - 200 шт. (-28%).
Бестселлером августа вновь стал автомобиль KIA Sportage, за него своими деньгами в этот раз проголосовали 711 покупателей.
За прошедший летний сезон в Украине свои первые номера получили 22,4 тыс. новых легковых машин. В результате это лето стало "урожайным" после 2013 года, когда было зарегистрировано 55 тыс. новых авто.
Всего с начала года рынок новых легковых автомобилей достиг показателя 54,6 тыс. шт. Это на 2% больше, чем годом ранее.
Напомним, украинцы начали чаще ввозить легковые автомобили из-за рубежа.