Автопроизводство в Украине увеличилось на 42%

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В августе этого года, по сравнению с этим же периодом в году 2018, количество выпущенных автомобилей увеличился на 42%. Несмотря на это, автопроизводство в Украине все еще отстает от прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе Укравтопрома.