В Україні анонсували прийом заявок підприємців на отримання компенсацій до початку локдауна

“Порядки та постанови, які ухвалив уряд і які мають бути опубліковані найближчими днями, спрямовані на те, щоб допомога була виплачена перед запровадженням посиленого карантину. З початку наступного тижня можна буде подавати заявки. Вони подаватимуться в електронній формі”, — зазначила Ковалів.

Вона нагадала, що претендувати на компенсації можуть фізичні особи — підприємці, які не менше трьох місяців сплачували єдиний соціальний внесок, або наймані працівники, за яких ЄСВ сплачує роботодавець, діяльність яких через локдаун буде зупинена.

Заступник керівника Офісу Президента зазначила, що на сьогодні весь пакет програм державної підтримки бізнесу та громадян під час локдауну сягає близько 12 млрд грн.

Нагадаємо, уряд підтримав введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. У НБУ вже заявили, що тотальний локдаун з 8 січня вплине на інфляцію “несуттєво”. Проте на думку економічного експерта Олексія Дорошенко, запровадження локдауну на 15 днів обійдеться Україні в близько 750 млн доларів.