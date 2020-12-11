В Украине анонсировали прием заявок предпринимателей на получение компенсаций до начала локдауна
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине на следующей неделе начнется прием заявок предпринимателей на получение компенсаций, чтобы помощь была выплачена до начала январского усиления карантина. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Главы государства.
“Порядка и постановления, которые приняло правительство и которые должны быть опубликованы в ближайшие дни, направлены на то, чтобы помощь была выплачена перед введением усиленного карантина. С начала следующей недели можно будет подавать заявки. Они будут подаваться в электронной форме”, — отметила Ковалив.
Она напомнила, что претендовать на компенсации могут физические лица — предприниматели, которые не менее трех месяцев платили единый социальный взнос, или наемные работники, за которых ЕСВ платит работодатель, деятельность которых из-за локдауна будет остановлена.
Заместитель руководителя Офиса Президента отметила, что на сегодня весь пакет программ государственной поддержки бизнеса и граждан при локдауне составляет около 12 млрд грн.
Напомним, правительство поддержало введение жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года. В НБУ уже заявили, что тотальный локдаун с 8 января повлияет на инфляцию “несущественно”. Однако по мнению экономического эксперта Алексея Дорошенко, введение локдауна на 15 дней обойдется Украине в около 750 млн долларов.