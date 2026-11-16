В Україну надійшло 50 тисяч доз вакцини проти грипу для медиків

Партію з 50 тисяч доз вакцини проти грипу отримала Україна як гуманітарну допомогу. Препарат призначений для безоплатного щеплення медиків та інших представників вразливих груп населення. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я, пише УНН.

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Вакцина надійшла як гуманітарна допомога від Action Medeor і наразі готується до розвезення в заклади охорони здоров’я.

Медичні працівники мають підвищений ризик інфікування грипом через частий прямий контакт із пацієнтами.

Вакцинація проти грипу в Україні є рекомендованою і входить до Календаря профілактичних щеплень. Вакцину можна придбати коштом місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом - йдеться у повідомленні.

Насамперед щеплення рекомендують людям, для яких грип може мати тяжкий перебіг і спричинити ускладнення. До таких груп належать:

• вагітні жінки;

• діти від шести місяців;

• люди старшого віку;

• люди з хронічними захворюваннями, зокрема астмою, діабетом, серцево-судинними та захворюваннями органів дихання;

• медичні працівники, які через характер роботи мають високий ризик контакту з хворими.

Щоб зменшити ризик захворіти на грип та інші ГРВІ, у ЦГЗ рекомендують:

• уникати місць великого скупчення людей;

• регулярно мити руки з милом або користуватися антисептиком;

• прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання;

• уникати близького контакту з людьми, які мають симптоми ГРВІ;

• регулярно провітрювати приміщення;

• не торкатися очей, носа та рота немитими руками;

• за можливості уникати обіймів, рукостискань та поцілунків із людьми, які мають симптоми респіраторної інфекції.

В Україні стартувало надходження перших вакцин проти грипу