В Украину поступило 50 тысяч доз вакцины против гриппа для медиков
Киев • УНН
Украина получила 50 тысяч доз вакцины против гриппа в качестве гуманитарной помощи. Препарат бесплатно передадут медикам и уязвимым группам.
Украина получила партию из 50 тысяч доз вакцины против гриппа в качестве гуманитарной помощи. Препарат предназначен для бесплатной вакцинации медиков и других представителей уязвимых групп населения. Об этом сообщает Центр общественного здоровья, пишет УНН.
Подробности
Вакцина поступила в качестве гуманитарной помощи от Action Medeor и сейчас готовится к распределению по учреждениям здравоохранения.
Медицинские работники имеют повышенный риск инфицирования гриппом из-за частого прямого контакта с пациентами.
Вакцинация против гриппа в Украине является рекомендованной и входит в Календарь профилактических прививок. Вакцину можно приобрести за счет местных бюджетов, предприятий или собственных средств
В первую очередь вакцинацию рекомендуют людям, для которых грипп может иметь тяжелое течение и вызвать осложнения. К таким группам относятся:
• беременные женщины;
• дети от шести месяцев;
• люди пожилого возраста;
• люди с хроническими заболеваниями, в частности астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания;
• медицинские работники, которые из-за характера работы имеют высокий риск контакта с больными.
Чтобы снизить риск заболеть гриппом и другими ОРВИ, в ЦОЗ рекомендуют:
• избегать мест большого скопления людей;
• регулярно мыть руки с мылом или пользоваться антисептиком;
• прикрывать рот и нос во время кашля и чихания;
• избегать близкого контакта с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ;
• регулярно проветривать помещения;
• не прикасаться к глазам, носу и рту немытыми руками;
• по возможности избегать объятий, рукопожатий и поцелуев с людьми, у которых есть симптомы респираторной инфекции.
В Украине началось поступление первых вакцин против гриппа13.11.26, 14:59 • 16066 просмотров