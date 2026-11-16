В Украину поступило 50 тысяч доз вакцины против гриппа для медиков

Украина получила партию из 50 тысяч доз вакцины против гриппа в качестве гуманитарной помощи. Препарат предназначен для бесплатной вакцинации медиков и других представителей уязвимых групп населения. Об этом сообщает Центр общественного здоровья, пишет УНН.

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Вакцина поступила в качестве гуманитарной помощи от Action Medeor и сейчас готовится к распределению по учреждениям здравоохранения.

Медицинские работники имеют повышенный риск инфицирования гриппом из-за частого прямого контакта с пациентами.

Вакцинация против гриппа в Украине является рекомендованной и входит в Календарь профилактических прививок. Вакцину можно приобрести за счет местных бюджетов, предприятий или собственных средств - говорится в сообщении.

В первую очередь вакцинацию рекомендуют людям, для которых грипп может иметь тяжелое течение и вызвать осложнения. К таким группам относятся:

• беременные женщины;

• дети от шести месяцев;

• люди пожилого возраста;

• люди с хроническими заболеваниями, в частности астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания;

• медицинские работники, которые из-за характера работы имеют высокий риск контакта с больными.

Чтобы снизить риск заболеть гриппом и другими ОРВИ, в ЦОЗ рекомендуют:

• избегать мест большого скопления людей;

• регулярно мыть руки с мылом или пользоваться антисептиком;

• прикрывать рот и нос во время кашля и чихания;

• избегать близкого контакта с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ;

• регулярно проветривать помещения;

• не прикасаться к глазам, носу и рту немытыми руками;

• по возможности избегать объятий, рукопожатий и поцелуев с людьми, у которых есть симптомы респираторной инфекции.

В Украине началось поступление первых вакцин против гриппа