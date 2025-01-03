В Україну хотіли ввезти 2 кг галюциногенного мескаліну з Перу
Київ • УНН
Київські митники виявили 2 кг психотропної речовини мескалін у посилці з Перу, замаскованій під засіб для покращення пам'яті. За фактом порушення складено протокол згідно зі статтею 473 Митного кодексу.
До України хотіли ввезти 2 кг мескаліну у міжнародній посилці, що прямувала до Києва. Було виявлено дві упаковки із зеленим порошком, які за маркуванням позиціонувалися як засіб для покращення пам’яті та зміцнення імунної системи, пише УНН з посиланням на Державну митну службу.
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Київські митники упередили незаконне пересилання у міжнародному поштовому відправленні з Перу до України особливо небезпечної психотропної речовини мескалін, обіг якої заборонено.
Під час митного контролю посилки, яка прямувала до Києва, митники виявили дві упаковки з маркуванням "Mucura" із зеленим порошком по 1 кг кожна.
"Судячи з маркування, у пакунках містилася речовина, яка, поміж іншого, є антиоксидантом, знеболювальним, а також зміцнює імунну систему та ідеально підходить при розладах пам’яті. Однак, речовина виявилася не такою безвинною: згідно з висновком фахівців, у складі зразків з обох упаковок виявлено мескалін - особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої в Україні заборонено", - вказали митники.
Відповідно до Всесвітньої поштової конвенції, пересилання наркотиків і психотропних речовин забороняється в усіх категоріях відправлень.
За виявленим фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.
Як зазначається, ефектом вживання мескаліну є зміни в мисленнєвому процесі та ейфорія, але, як наслідок також – втрата самоконтролю, депресія та суїцидальні настрої.
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