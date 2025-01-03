В Украину хотели ввезти 2 кг галлюциногенного мескалина из Перу
Киев • УНН
Киевские таможенники обнаружили 2 кг психотропного вещества мескалин в посылке из Перу, замаскированной под средство для улучшения памяти. По факту нарушения составлен протокол согласно статье 473 Таможенного кодекса.
В Украину хотели ввезти 2 кг мескалина в международной посылке, которая направлялась в Киев. Было обнаружено две упаковки с зеленым порошком, которые по маркировке позиционировались как средство для улучшения памяти и укрепления иммунной системы, пишет УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу.
Детали
Киевские таможенники предотвратили незаконную пересылку в международном почтовом отправлении из Перу в Украину особо опасного психотропного вещества мескалин, оборот которого запрещен.
Во время таможенного контроля посылки, которая направлялась в Киев, таможенники обнаружили две упаковки с маркировкой «Mucura» с зеленым порошком по 1 кг каждая.
«Судя по маркировке, в пакетах содержалось вещество, которое, среди прочего, является антиоксидантом, обезболивающим, а также укрепляет иммунную систему и идеально подходит при расстройствах памяти. Однако, вещество оказалось не таким безобидным: согласно заключению специалистов, в составе образцов из обеих упаковок обнаружен мескалин - особо опасное психотропное вещество, оборот которого в Украине запрещен», - указали таможенники.
Согласно Всемирной почтовой конвенции, пересылка наркотиков и психотропных веществ запрещается во всех категориях отправлений.
По выявленному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.
Как отмечается, эффектом употребления мескалина являются изменения в мыслительном процессе и эйфория, но, как следствие также - потеря самоконтроля, депрессия и суицидальные настроения.
Напомним
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