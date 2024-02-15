В Україні збільшилася частка тих, хто вважає, що країна йде в неправильному напрямку - КМІС
Київ • УНН
Згідно з новим опитуванням, частка українців, які вважають, що справи в країні розвиваються в неправильному напрямку, зросла з 32% у грудні 2023 року до 46% у лютому 2024 року.
У лютому, порівняно з груднем 2023 року, зросла частка українців, які вважають, що справи в країні розвиваються в неправильному напрямку. Про це йдеться у новому опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.
Деталі
За результатами опитування соціологи дійшли висновку, що в Україні продовжує знижуватися частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку. Порівняно з груднем 2023 року зараз уперше більше тих, хто вважає напрямок справ неправильним. Так, у грудні 2023 року 54% вважали напрямок справ правильним, а зараз показник знизився до 44%. Натомість з 32% у грудні 2023 року до 46% у лютому 2024 року стало більше тих, хто вважає напрямок справ неправильним.
Причому, 11% опитаних вважають, що Україна рухається безумовно у правильному напрямку, а 33% - скоріше у правильному. 10% українцям важко відповісти на це питання.
Більш критично налаштовані мешканці західної України, де 55% вважають напрямок справ неправильним, проти 35%, які вважають його правильним. В інших регіонах трохи більше тих, хто вважає напрямок справ правильним.
В центральній Україні 47% опитаних вважають, що Україна рухається в правильному напрямку, проти 44%, у південній - 48% вважають, що напрямок правильний, а 43%, що неправильний. На сході - 48% українців вважають напрямок України правильним, а 36% - навпаки.
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