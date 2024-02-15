В Украине увеличилась доля тех, кто считает, что страна идет в неправильном направлении - КМИС

В феврале, по сравнению с декабрем 2023 года, выросла доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении. Об этом говорится в новом опросе Киевского международного института социологии, передает УНН.

Детали

По результатам опроса социологи пришли к выводу, что в Украине продолжает снижаться доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении. По сравнению с декабрем 2023 года сейчас впервые больше тех, кто считает направление дел неправильным. Так, в декабре 2023 года 54% считали направление дел правильным, а сейчас показатель снизился до 44%. Зато с 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года стало больше тех, кто считает направление дел неправильным.

Причем, 11% опрошенных считают, что Украина движется безусловно в правильном направлении, а 33% - скорее в правильном. 10% украинцев затрудняются ответить на этот вопрос.

Более критично настроены жители западной Украины, где 55% считают направление дел неправильным, против 35%, которые считают его правильным. В других регионах чуть больше тех, кто считает направление дел правильным.

В центральной Украине 47% опрошенных считают, что Украина движется в правильном направлении, против 44%, в южной - 48% считают, что направление правильное, а 43%, что неправильное. На востоке - 48% украинцев считают направление Украины правильным, а 36% - наоборот.

Напомним,

Из 13 наиболее известных публичных деятелей Украины украинцы больше всего доверяют бывшему главнокомандующему Валерию Залужному, в то же время его преемнику Александру Сырскому также доверяет 40% украинцев.

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