В Украине увеличилась доля тех, кто считает, что страна идет в неправильном направлении - КМИС
Киев • УНН
Согласно новому опросу, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении, выросла с 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года.
В феврале, по сравнению с декабрем 2023 года, выросла доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении. Об этом говорится в новом опросе Киевского международного института социологии, передает УНН.
Детали
По результатам опроса социологи пришли к выводу, что в Украине продолжает снижаться доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении. По сравнению с декабрем 2023 года сейчас впервые больше тех, кто считает направление дел неправильным. Так, в декабре 2023 года 54% считали направление дел правильным, а сейчас показатель снизился до 44%. Зато с 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года стало больше тех, кто считает направление дел неправильным.
Причем, 11% опрошенных считают, что Украина движется безусловно в правильном направлении, а 33% - скорее в правильном. 10% украинцев затрудняются ответить на этот вопрос.
Более критично настроены жители западной Украины, где 55% считают направление дел неправильным, против 35%, которые считают его правильным. В других регионах чуть больше тех, кто считает направление дел правильным.
В центральной Украине 47% опрошенных считают, что Украина движется в правильном направлении, против 44%, в южной - 48% считают, что направление правильное, а 43%, что неправильное. На востоке - 48% украинцев считают направление Украины правильным, а 36% - наоборот.
Напомним,
Из 13 наиболее известных публичных деятелей Украины украинцы больше всего доверяют бывшему главнокомандующему Валерию Залужному, в то же время его преемнику Александру Сырскому также доверяет 40% украинцев.
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В Украине увеличилась доля тех, кто считает, что страна идет в неправильном направлении - КМИС
Согласно новому опросу, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении, выросла с 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года.
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