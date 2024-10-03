В Україні завтра не планують вимикати "світло"
Київ • УНН
Укренерго повідомляє, що завтра в Україні не планують обмежувати споживання електроенергії. Рекомендується використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00.
Завтра в Україні не планують вимикати світло, але радять вмикати потужні електроприлади а денні години, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, у п'ятницю, заходи обмеження споживання не плануються. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні.
В Україні готують підвищення цін на електроенергію для бізнесу26.09.24, 21:34 • 25085 переглядiв