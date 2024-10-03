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В Україні завтра не планують вимикати "світло"

В Україні завтра не планують вимикати "світло"

Київ • УНН

 • 16670 перегляди

Укренерго повідомляє, що завтра в Україні не планують обмежувати споживання електроенергії. Рекомендується використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00.

Завтра в Україні не планують вимикати світло, але радять вмикати потужні електроприлади а денні години, передає УНН із посиланням на Укренерго.

"Завтра, у п'ятницю, заходи обмеження споживання не плануються. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні.

В Україні готують підвищення цін на електроенергію для бізнесу26.09.24, 21:34 • 25085 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Економіка
ukrenerhoУкренерго
ukrainaУкраїна

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