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В Україні завтра не планують відключати світло

В Україні завтра не планують відключати світло

Київ • УНН

 • 30516 перегляди

Укренерго повідомляє, що завтра в Україні не планують обмежувати споживання електроенергії. Компанія рекомендує використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00, коли сонячні електростанції працюють найпродуктивніше.

В Україні завтра не планують відключати світло, передає УНН із посиланням на Укренерго.

"Завтра, у середу, заходи обмеження споживання не плануються. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи СЕС – з 10:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго прогнозують незначні обмеження електрики взимку: пояснили, за яких умов01.10.24, 14:04 • 11881 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
ukrenerhoУкренерго
ukrainaУкраїна

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