В Україні завтра не планують відключати світло
Київ • УНН
Укренерго повідомляє, що завтра в Україні не планують обмежувати споживання електроенергії. Компанія рекомендує використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00, коли сонячні електростанції працюють найпродуктивніше.
В Україні завтра не планують відключати світло, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, у середу, заходи обмеження споживання не плануються. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи СЕС – з 10:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні.
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