В Україні завтра не планують відключати світло
Київ • УНН
Укренерго повідомляє, що у вівторок не плануються обмеження споживання електроенергії. Рекомендується використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00.
В Україні завтра не планують відключати світло, потужні електроприлади радять вмикати з 10:00 до 16:00, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, у вівторок, заходи обмеження споживання не плануються. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні.
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