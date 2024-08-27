В Україні засуджено 126 російських воєнних злочинців

В Україні за час повномасштабної війни зареєстровано понад 136 тисяч воєнних злочинів рф. 126 воєнних злочинців — засуджені. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає УНН з посиланням на ОГП.

Вже встановили понад 660 підозрюваних, 126 воєнних злочинців — засуджені. До кримінальної відповідальності притягнено більше ста офіцерів зс рф, серед яких генерали та адмірали. Навіть ця величезна кількість воєнних злочинів не є остаточною, бо Україна не має даних з тимчасово окупованих територій