В Україні засуджено 126 російських воєнних злочинців
Київ • УНН
Генпрокурор Костін повідомив про реєстрацію понад 136 тисяч воєнних злочинів РФ в Україні. Встановлено 660+ підозрюваних, засуджено 126 злочинців, притягнуто до відповідальності понад 100 офіцерів ЗС РФ.
В Україні за час повномасштабної війни зареєстровано понад 136 тисяч воєнних злочинів рф. 126 воєнних злочинців — засуджені. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає УНН з посиланням на ОГП.
Вже встановили понад 660 підозрюваних, 126 воєнних злочинців — засуджені. До кримінальної відповідальності притягнено більше ста офіцерів зс рф, серед яких генерали та адмірали. Навіть ця величезна кількість воєнних злочинів не є остаточною, бо Україна не має даних з тимчасово окупованих територій
Доповнення
Костін повідомляв, що країна Глобального Півдня відкриє кримінальне провадження щодо злочинів вчинених росією в Україні.