В Украине осуждены 126 российских военных преступников

В Украине за время полномасштабной войны зарегистрировано более 136 тысяч военных преступлений рф. 126 военных преступников - осуждены. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время форума «Украина 2024. Независимость», передает УНН со ссылкой на ОГП.

Уже установили более 660 подозреваемых, 126 военных преступников - осуждены. К уголовной ответственности привлечено более ста офицеров ВС РФ, среди которых генералы и адмиралы. Даже это огромное количество военных преступлений не является окончательным, потому что Украина не имеет данных с временно оккупированных территорий - сообщил Костин.

Дополнение

Костин сообщал, что страна Глобального Юга откроет уголовное производство в отношении преступлений совершенных россией в Украине.