В Україні з початку року виникло 38 тис. пожеж на площі майже 43 тис. га - ДСНС
Київ • УНН
ДСНС повідомляє про критичну ситуацію з пожежами в екосистемах через тривалу посуху. Кількість пожеж вдвічі перевищує показники минулого року.
Ситуація з пожежами в екосистемах в Україні залишається критичною через тривалий період посушливої погоди. Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
У нас дуже важка ситуація з пожежами в екосистемах на відкритих територіях, цьому сприяє досить довгий період посушливої погоди. Від початку року у нас виникло 38 тисяч пожеж на загальній площі майже 43 тисячі га
За його словами, це вдвічі більше у порівнянні з минулим роком.
Нагадаємо
У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря через пожежі в екосистемах, зокрема горіння торфу на Київщині. КМДА рекомендує зачинити вікна та уникати тривалих прогулянок на відкритому повітрі.