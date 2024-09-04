В Украине с начала года возникло 38 тыс. пожаров на площади почти 43 тыс. га - ГСЧС

Ситуация с пожарами в экосистемах в Украине остается критической из-за длительного периода засушливой погоды. Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

У нас очень тяжелая ситуация с пожарами в экосистемах на открытых территориях, этому способствует достаточно долгий период засушливой погоды. С начала года у нас возникло 38 тысяч пожаров на общей площади почти 43 тысячи га - говорит Хорунжий.

По его словам, это вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

Напомним

В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за пожаров в экосистемах, в частности горения торфа на Киевщине. КГГА рекомендует закрыть окна и избегать длительных прогулок на открытом воздухе.