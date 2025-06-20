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В Україні з липня змінюються вимоги до техогляду: камери для фіксації процедури будуть обов'язкові

Київ • УНН

 • 970 перегляди

З 1 липня 2025 року набувають чинності нові вимоги до обов'язкового технічного контролю транспорту. Тепер весь процес техогляду буде повністю фото- та відеофіксованим для подолання "фіктивних" перевірок.

В Україні з липня змінюються вимоги до техогляду: камери для фіксації процедури будуть обов'язкові

В Україні з 1 липня 2025 року набувають чинності нові вимоги до обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів. Основне нововведення – повна фото- та відеофіксація процесу техогляду, – повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Головного сервісного центру МВС.

Деталі

Про зміни у процедурі техогляду розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС Павло Сорока.

"Головне нововведення – повна фото- та відеофіксація процесу техогляду", – зазначив Сорока.

За його словами, тепер кожен пункт обов’язкового технічного контролю повинен бути обладнаний камерами, які фіксуватимуть усю процедуру.

Це допоможе подолати "фіктивний" техогляд

- наголосив заступник начальника Головного сервісного центру МВС.

Відповідно до нових правил, техогляд проходитимуть наступні категорії транспорту: 

  • Легкові автомобілі, що використовуються в комерційній діяльності, а також причепи віком понад 2 роки – раз на 2 роки.
    • Вантажні автомобілі масою до 3,5 тони та їхні причепи віком понад 2 роки – раз на 2 роки.
      • Вантажівки понад 3,5 тони, причепи, таксі – щороку.
        • Автобуси та транспорт, який перевозить небезпечні вантажі, – двічі на рік.

          Звертається увага, що легкові авто, які використовуються лише для особистого користування, обов’язковому технічному контролю не підлягають. Заступник начальника Головного сервісного центру МВС також пояснив, що сервісні центри МВС здійснюватимуть контроль за дотриманням нових вимог.

          У разі порушення вимог буде анульовано протокол ОТК, а винні особи сплатять штрафи

          - повідомив Павло Сорока.

          За його словами, штраф для водіїв становитиме 340 гривень, а для пунктів техогляду – 1 тисяча 400 гривень.

          Основне завдання власників авто – тримати свій транспорт у належному технічному стані

          - підсумував заступник начальника Головного сервісного центру МВС Павло Сорока.

          Нові вимоги до технічного контролю транспорту впроваджуються з метою гармонізації з європейськими стандартами та забезпечення безпеки на дорогах.

          В Україні набули чинності нові вимоги техогляду: відеофіксація, фото та підвищення вартості 20.05.25, 14:08 • 2622 перегляди

          Андрій Кулик

          Андрій Кулик

          Авто
          Міністерство внутрішніх справ України
          Україна
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