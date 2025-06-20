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В Украине с июля меняются требования к техосмотру: камеры для фиксации процедуры будут обязательны

Киев • УНН

 • 80 просмотра

С 1 июля 2025 года вступают в силу новые требования к обязательному техническому контролю транспорта. Теперь весь процесс техосмотра будет полностью фото- и видеофиксированным для преодоления "фиктивных" проверок.

В Украине с июля меняются требования к техосмотру: камеры для фиксации процедуры будут обязательны

С 1 июля 2025 года в Украине вступят в силу новые требования к обязательному техническому контролю (ОТК) транспортных средств. Главное нововведение – полная фото- и видеофиксация процесса техосмотра, – сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Главного сервисного центра МВД.

Детали

Об изменениях в процедуре техосмотра рассказал заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Павел Сорока.

"Главное нововведение – полная фото- и видеофиксация процесса техосмотра", – отметил Сорока.

По его словам, теперь каждый пункт обязательного технического контроля должен быть оборудован камерами, которые будут фиксировать всю процедуру.

Это поможет преодолеть "фиктивный" техосмотр

- подчеркнул заместитель начальника Главного сервисного центра МВД.

Согласно новым правилам, техосмотр будут проходить следующие категории транспорта: 

  • Легковые автомобили, используемые в коммерческой деятельности, а также прицепы возрастом более 2 лет – раз в 2 года.
    • Грузовые автомобили массой до 3,5 тонны и их прицепы возрастом более 2 лет – раз в 2 года.
      • Грузовики свыше 3,5 тонны, прицепы, такси – ежегодно.
        • Автобусы и транспорт, перевозящий опасные грузы, – дважды в год.

          Обращается внимание, что легковые автомобили, используемые только для личного пользования, обязательному техническому контролю не подлежат. Заместитель начальника Главного сервисного центра МВД также пояснил, что сервисные центры МВД будут осуществлять контроль за соблюдением новых требований.

          В случае нарушения требований будет аннулирован протокол ОТК, а виновные лица заплатят штрафы

          - сообщил Павел Сорока.

          По его словам, штраф для водителей составит 340 гривен, а для пунктов техосмотра – 1 тысяча 400 гривен.

          Основная задача владельцев авто – содержать свой транспорт в надлежащем техническом состоянии

          - подытожил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Павел Сорока.

          Новые требования к техническому контролю транспорта внедряются с целью гармонизации с европейскими стандартами и обеспечения безопасности на дорогах.

          В Украине вступили в силу новые требования техосмотра: видеофиксация, фото и повышение стоимости20.05.25, 14:08 • 2618 просмотров

          Андрей Кулик

          Андрей Кулик

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          Министерство внутренних дел Украины
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