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В Україні вже втретє за сьогодні пролунала масштабна тривога. В ПС ЗСУ попереджають про ракету на Хмельниччину

Київ • УНН

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По всій Україні було оголошено широкомасштабну тривогу через загрозу балістичної ракети для центральних регіонів, з повідомленнями про ракету в Хмельницькій області.

Масштабна тривога оголошена по всій Україні. Це вже третя з початку цієї доби. Про це повідомляє УНН

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загроза балістики для центральних областей. Пізніше заявили про ракету на Хмельниччину. 

Нагадаємо

У ніч на 14 червня війська рф завдали удару по території України з використанням "шахедів", крилатих та балістичних ракет, із яких - 3 ракети "Іскандер-М" було застосовано по Запоріжжю. 

У ніч на 14 червня в небі над Україною  збили 7 ракет і 17 ударних дронів.

Тетяна Краєвська

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