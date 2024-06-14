В Україні вже втретє за сьогодні пролунала масштабна тривога. В ПС ЗСУ попереджають про ракету на Хмельниччину
Київ • УНН
По всій Україні було оголошено широкомасштабну тривогу через загрозу балістичної ракети для центральних регіонів, з повідомленнями про ракету в Хмельницькій області.
Масштабна тривога оголошена по всій Україні. Це вже третя з початку цієї доби. Про це повідомляє УНН.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загроза балістики для центральних областей. Пізніше заявили про ракету на Хмельниччину.
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