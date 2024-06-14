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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине уже в третий раз за сегодня прозвучала масштабная тревога. В ПС ВСУ предупреждают о ракете на Хмельнитчину

В Украине уже в третий раз за сегодня прозвучала масштабная тревога. В ПС ВСУ предупреждают о ракете на Хмельнитчину

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 07:21  •  4015 просмотра

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По всей Украине была объявлена широкомасштабная тревога из-за угрозы баллистической ракеты для центральных регионов, с сообщениями о ракете в Хмельницкой области.

Масштабная тревога объявлена по всей Украине. Это уже третья с начала этих суток. Об этом сообщает УНН

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистики для центральных областей. Позже заявили о ракете на Хмельнитчину. 

Напомним

В ночь на 14 июня войска рф нанесли удар по территории Украины с использованием "шахедов", крылатых и баллистических ракет, из которых - 3 ракеты "Искандер-М" было применено по Запорожью. 

В ночь на 14 июня в небе над Украиной  сбили 7 ракет и 17 ударных дронов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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