В Украине уже в третий раз за сегодня прозвучала масштабная тревога. В ПС ВСУ предупреждают о ракете на Хмельнитчину

Масштабная тревога объявлена по всей Украине. Это уже третья с начала этих суток. Об этом сообщает УНН.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистики для центральных областей. Позже заявили о ракете на Хмельнитчину.

Напомним

В ночь на 14 июня войска рф нанесли удар по территории Украины с использованием "шахедов", крылатых и баллистических ракет, из которых - 3 ракеты "Искандер-М" было применено по Запорожью.

В ночь на 14 июня в небе над Украиной сбили 7 ракет и 17 ударных дронов.