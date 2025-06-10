В Україні відновити пенсійне посвідчення стало ще простіше: деталі

Українці можуть відновити пенсійне посвідчення, навіть у випадку його втрати. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінсоцполітики України.

Деталі

Даний документ можна відновити за допомогою наступних способів:

через Вебпортал електронних послуг ПФУ. Для цього треба подати заяву, завантажити документи і зазначити зручний сервісний центр для отримання посвідчення;

через застосунок «Пенсійний фонд». Там треба обрати «До ПФУ», далі — розділ «Комунікації до ПФУ» і далі — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення». Також треба виконати дії, аналогічні тим, які потрібні для оформлення посвідчення через портал Пенсійного фонду.

Документ можна оформити і офлайн, а саме - у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Для цього треба звернутися з паспортом, РНОКПП та фото 3х2,5 см. Далі треба заповнити заяву і отримати нове посвідчення орієнтовно через місяць у вказаному сервісному центрі.

За бажанням можна оформити е-пенсійне посвідчення. Воно відображається в "Дії" та має таку ж юридичну силу, як і паперове.

Нагадаємо

Пенсіонери з тимчасово окупованих територій та за кордоном, а також переселенці мають право отримувати виплати у будь-якому банку чи через Укрпошту.