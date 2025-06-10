В Україні відновити пенсійне посвідчення стало ще простіше: деталі
Київ • УНН
Пенсійне посвідчення можна відновити онлайн через вебпортал ПФУ або застосунок «Пенсійний фонд», а також офлайн - у найближчому сервісному центрі ПФУ.
Українці можуть відновити пенсійне посвідчення, навіть у випадку його втрати. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінсоцполітики України.
Деталі
Даний документ можна відновити за допомогою наступних способів:
- через Вебпортал електронних послуг ПФУ. Для цього
треба подати заяву, завантажити документи і зазначити зручний сервісний центр
для отримання посвідчення;
- через застосунок «Пенсійний фонд». Там треба обрати
«До ПФУ», далі — розділ «Комунікації до ПФУ» і далі — «Заява на виготовлення
пенсійного посвідчення». Також треба виконати дії, аналогічні тим, які потрібні
для оформлення посвідчення через портал Пенсійного фонду.
Документ можна оформити і офлайн, а саме - у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Для цього треба звернутися з паспортом, РНОКПП та фото 3х2,5 см. Далі треба заповнити заяву і отримати нове посвідчення орієнтовно через місяць у вказаному сервісному центрі.
За бажанням можна оформити е-пенсійне посвідчення. Воно відображається в "Дії" та має таку ж юридичну силу, як і паперове.
Нагадаємо
Пенсіонери з тимчасово окупованих територій та за кордоном, а також переселенці мають право отримувати виплати у будь-якому банку чи через Укрпошту.