В Україні відновити пенсійне посвідчення стало ще простіше: деталі

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 49772 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 141664 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 101784 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 97544 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 178777 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

9 червня, 11:52 • 61041 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
9 червня, 11:44 • 52545 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 167013 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 100561 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 47308 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.3м/с
37%
755мм
Популярнi новини

Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста

10 червня, 02:18 • 51425 перегляди

кремль вимагає поступок від США щодо України для переговорів з контролю над озброєннями - ISW

10 червня, 02:46 • 41560 перегляди

"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

10 червня, 03:15 • 44943 перегляди

Нічна атака рф на Одесу забрала життя двох людей, 9 поранених: показали наслідки

05:39 • 29411 перегляди

Франція запропонувала Україні нові варіанти фінансування зброї: деталі від Міноборони

08:07 • 22267 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 178804 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 176357 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 167035 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 182714 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 168934 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґрета Тунберг

Ілон Маск

Кіріакос Міцотакіс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Kyiv

Israel

Одеса

Реклама
УНН Lite

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

11:04 • 3896 перегляди

Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

08:50 • 13474 перегляди

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

07:28 • 14921 перегляди

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 42159 перегляди

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

9 червня, 15:28 • 54842 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Нью-Йорк таймс

MIM-104 Patriot

ChatGPT

Starlink

В Україні відновити пенсійне посвідчення стало ще простіше: деталі

Київ • УНН

 • 1262 перегляди

Пенсійне посвідчення можна відновити онлайн через вебпортал ПФУ або застосунок «Пенсійний фонд», а також офлайн - у найближчому сервісному центрі ПФУ.

В Україні відновити пенсійне посвідчення стало ще простіше: деталі

Українці можуть відновити пенсійне посвідчення, навіть у випадку його втрати. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінсоцполітики України.

Деталі

Даний документ можна відновити за допомогою наступних способів:

  • через Вебпортал електронних послуг ПФУ. Для цього треба подати заяву, завантажити документи і зазначити зручний сервісний центр для отримання посвідчення;
    • через застосунок «Пенсійний фонд». Там треба обрати «До ПФУ», далі — розділ «Комунікації до ПФУ» і далі — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення». Також треба виконати дії, аналогічні тим, які потрібні для оформлення посвідчення через портал Пенсійного фонду.

      Документ можна оформити і офлайн, а саме - у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Для цього треба звернутися з паспортом, РНОКПП та фото 3х2,5 см. Далі треба заповнити заяву і отримати нове посвідчення орієнтовно через місяць у вказаному сервісному центрі.

      За бажанням можна оформити е-пенсійне посвідчення. Воно відображається в "Дії" та має таку ж юридичну силу, як і паперове.

      Нагадаємо

      Пенсіонери з тимчасово окупованих територій та за кордоном, а також переселенці мають право отримувати виплати у будь-якому банку чи через Укрпошту.

      Євген Устименко

      Євген Устименко

      Суспільство
      Пенсійний фонд України
      Міністерство соціальної політики України
      Укрпошта
      Україна
      Tesla
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      S&P 500
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Brent Oil
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gold
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gas TTF
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9