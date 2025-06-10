В Украине восстановить пенсионное удостоверение стало еще проще: детали
Киев • УНН
Пенсионное удостоверение можно восстановить онлайн через веб-портал ПФУ или приложение «Пенсионный фонд», а также офлайн - в ближайшем сервисном центре ПФУ.
Украинцы могут восстановить пенсионное удостоверение, даже в случае его потери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минсоцполитики Украины.
Детали
Данный документ можно восстановить с помощью следующих способов:
- через Веб-портал электронных услуг ПФУ. Для этого
надо подать заявление, загрузить документы и указать удобный сервисный центр
для получения удостоверения;
- через приложение «Пенсионный фонд». Там надо выбрать
«В ПФУ», далее — раздел «Коммуникации в ПФУ» и далее — «Заявление на изготовление
пенсионного удостоверения». Также надо выполнить действия, аналогичные тем, которые нужны
для оформления удостоверения через портал Пенсионного фонда.
Документ можно оформить и оффлайн, а именно - в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Для этого надо обратиться с паспортом, РНОКПП и фото 3х2,5 см. Далее надо заполнить заявление и получить новое удостоверение ориентировочно через месяц в указанном сервисном центре.
По желанию можно оформить е-пенсионное удостоверение. Оно отображается в "Дії" и имеет такую же юридическую силу, как и бумажное.
Напомним
Пенсионеры с временно оккупированных территорий и за рубежом, а также переселенцы имеют право получать выплаты в любом банке или через Укрпочту.