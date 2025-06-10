В Украине восстановить пенсионное удостоверение стало еще проще: детали

Украинцы могут восстановить пенсионное удостоверение, даже в случае его потери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минсоцполитики Украины.

Детали

Данный документ можно восстановить с помощью следующих способов:

через Веб-портал электронных услуг ПФУ. Для этого надо подать заявление, загрузить документы и указать удобный сервисный центр для получения удостоверения;

через приложение «Пенсионный фонд». Там надо выбрать «В ПФУ», далее — раздел «Коммуникации в ПФУ» и далее — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения». Также надо выполнить действия, аналогичные тем, которые нужны для оформления удостоверения через портал Пенсионного фонда.

Документ можно оформить и оффлайн, а именно - в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Для этого надо обратиться с паспортом, РНОКПП и фото 3х2,5 см. Далее надо заполнить заявление и получить новое удостоверение ориентировочно через месяц в указанном сервисном центре.

По желанию можно оформить е-пенсионное удостоверение. Оно отображается в "Дії" и имеет такую же юридическую силу, как и бумажное.

Напомним

Пенсионеры с временно оккупированных территорий и за рубежом, а также переселенцы имеют право получать выплаты в любом банке или через Укрпочту.