В Україні відкрився третій табір для військовополонених рф: вже приймає перших прибулих
Київ • УНН
В Україні відкрився третій табір "Центр-3" для утримання російських військовополонених, який приймає перших прибулих. Там у них буде можливість працювати, займатися спортом і проводити дозвілля.
Третій в Україні табір для утримання російських військовополонених "Центр-3" почав приймати перших росіян. В таборі полонені матимуть змогу працювати, займатися спортом і дозвіллям. Про це повідомила пресслужба проєкту "Хочу жити", передає УНН.
Новий табір утримання військовополонених "Центр-3" прийняв перших російських військовополонених
Зазначається, що Україна змушена була відкрити новий табір через велику кількість росіян, які здалися в полон і фактичне блокування обмінів російською стороною,
В "Хочу жить" вважають, що ймовірно, це не останній такий табір для військовополонених росіян, який розпочав роботу цього року.
Як утримують військовополонених рф
Як зазанчається, росіян, які потрапили в полон, утримують не в колоніях суворого режиму разом з ув'язненими, а в передбачених саме для військовополонених таборах і спецдільницях при СІЗО. Їх не позбавляють зв'язку з рідними, до них пускають Міжнародний Червоний Хрест. Полонені мають змогу отримувати посилки та грошові перекази, працювати, займатися спортом і дозвіллям.
"Усього цього українські військовополонені в росії позбавлені, хоча росія і є підписантом Женевських конвенцій", - вказали в "Хочу жить".
Засуджені, які виявлять бажання мобілізуватися до лав ЗСУ, будуть служити в штурмових підрозділах - Малюська27.05.24, 20:58 • 23265 переглядiв