В Украине открылся третий лагерь для военнопленных рф: уже принимает первых прибывших

Третий в Украине лагерь для содержания российских военнопленных "Центр-3" начал принимать первых россиян. В лагере пленные смогут работать, заниматься спортом и досугом. Об этом сообщила пресс-служба проекта "Хочу жить", передает УНН.

Новый лагерь содержания военнопленных "Центр-3" принял первых российских военнопленных - говорится в заявлении проекта.

Отмечается, что Украина вынуждена была открыть новый лагерь из-за большого количества россиян, сдавшихся в плен и фактической блокировки обменов российской стороной.

В "Хочу жить" считают, что вероятно, это не последний такой лагерь для военнопленных россиян, который начал работу в этом году.

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Как говорится, россиян, попавших в плен, удерживают не в колониях строгого режима вместе с заключенными, а в предусмотренных именно для военнопленных лагерях и спецучастках при СИЗО. Их не лишают связи с родными, к ним пускают Международный Красный Крест. Пленные могут получать посылки и денежные переводы, работать, заниматься спортом и досугом.

"Всего этого украинские военнопленные в россии лишены, хотя россия и является подписантом Женевских конвенций", - указали в "Хочу жить".

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