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В Україні у квітні виявили 1436 випадків захворювання на туберкульоз – МОЗ

Київ • УНН

 • 1164 перегляди

У квітні 2025 року в Україні виявили 1436 людей, хворих на туберкульоз, з яких 1053 раніше не лікувалися. 905 людей успішно вилікувались від хвороби.

В Україні у квітні виявили 1436 випадків захворювання на туберкульоз – МОЗ

В Україні у квітні 2025 року зареєстрували 1436 людини з туберкульозом. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 1053 випадки, в яких пацієнти ніколи не проходили лікування від цього захворювання. Ще у 323 пацієнтів стався рецидив.

Крім того, 60 випадків - це люди, які відновили лікування, пройшли невдалий курс лікування або ж пацієнти з невідомою історією попереднього лікування.

262 людини із загальної кількості мали лікарсько-стійку форму туберкульозу.

Зазначається, що серед 1 380 нових епізодів у 1 268 людей з туберкульозом виявлено легеневу форму захворювання, а у 112 — позалегеневу. Із загальної кількості на туберкульоз у березні захворіли 1013 чоловіків та 367 жінок. 262 пацієнти мали ВІЛ-позитивний статус.

Також в МОЗ повідомили, що у квітні 2025 року вилікувалося від туберкульозу 905 людей.

Довідково

Новий випадок туберкульозу - випадок туберкульозу в пацієнта, який ніколи раніше не проходив лікування від цієї хвороби або приймав антимікобактеріальні препарати менше 1 місяця.

Новий епізод - особа з новим випадком туберкульозу, рецидивом чи невідомою історією попереднього лікування.

Лікарсько-стійкий туберкульоз спричиняють мікобактерії (туберкульозні палички), які стійкі до багатьох ліків. Вилікувати цю форму туберкульозу складно, оскільки вибір препаратів для лікування обмежений.

Доповнення

У березні 2025 року в Україні було зафіксовано 1375 людей з наявністю захворювання на туберкульоз.

Керівниця відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я МОЗ Яна Терлєєва в ефірі телемарафону повідомила, що досить поширеним міфом є те, що туберкульоз не виліковний. Проте він є абсолютно виліковною хворобою.

Павло Зінченко

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