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В Украине в апреле выявили 1436 случаев заболевания туберкулезом – Минздрав

Киев • УНН

 • 580 просмотра

В апреле 2025 года в Украине выявили 1436 человек, больных туберкулезом, из которых 1053 ранее не лечились. 905 человек успешно излечились от болезни.

В Украине в апреле выявили 1436 случаев заболевания туберкулезом – Минздрав

В Украине в апреле 2025 года зарегистрировали 1436 человек с туберкулезом. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 1053 случая, в которых пациенты никогда не проходили лечение от этого заболевания. Еще у 323 пациентов произошел рецидив.

Кроме того, 60 случаев - это люди, которые возобновили лечение, прошли неудачный курс лечения или пациенты с неизвестной историей предыдущего лечения.

262 человека из общего количества имели лекарственно-устойчивую форму туберкулеза.

Отмечается, что среди 1380 новых эпизодов у 1268 человек с туберкулезом выявлена легочная форма заболевания, а у 112 - внелегочная. Из общего количества туберкулезом в марте заболели 1013 мужчин и 367 женщин. 262 пациента имели ВИЧ-положительный статус.

Также в Минздраве сообщили, что в апреле 2025 года вылечились от туберкулеза 905 человек.

Справочно

Новый случай туберкулеза - случай туберкулеза у пациента, который никогда ранее не проходил лечение от этой болезни или принимал антимикобактериальные препараты менее 1 месяца.

Новый эпизод - лицо с новым случаем туберкулеза, рецидивом или неизвестной историей предыдущего лечения.

Лекарственно-устойчивый туберкулез вызывают микобактерии (туберкулезные палочки), устойчивые ко многим лекарствам. Вылечить эту форму туберкулеза сложно, поскольку выбор препаратов для лечения ограничен.

Дополнение

В марте 2025 года в Украине было зафиксировано 1375 человек с наличием заболевания туберкулезом.

Руководитель отдела управления и противодействия туберкулезу Центра общественного здоровья Минздрава Яна Терлеева в эфире телемарафона сообщила, что достаточно распространенным мифом является то, что туберкулез не излечим. Однако он является абсолютно излечимой болезнью.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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