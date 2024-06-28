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В Україні посилять контроль за обігом хімречовин для запобігання диверсіям та терактам

Київ • УНН

 • 24167 перегляди

Україна затвердила порядок формування списку хімічних речовин подвійного використання з метою запобігання їх неправомірному використанню для створення зброї або вибухових речовин та посилення контролю за їх обігом.

В Україні посилять контроль за обігом хімречовин для запобігання диверсіям та терактам

Кабінет Міністрів затвердив порядок формування та ведення переліку хімічних речовин подвійного використання. Йдеться про ті речовини, які можуть бути використані як у промислових і наукових цілях, так і для виготовлення зброї чи вибухових пристроїв.  Про це п’ятницю повідомило міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, передає УНН.

Деталі

Як повідомляєтсья, порядок ведення переліку хімічних речовин подвійного використання розроблено на виконання євроінтеграційного Закону "Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією".

Такий перелік формуватиме Міндовкілля та оприлюднюватиме у формі відкритих даних на ЕкоСистемі. На його основі створять перелік підприємств, на яких зберігаються або використовуються подібні речовини. Як повідомляється, це дозволить державі зосередити увагу на найбільш вразливих місцях та зменшити ризики виникнення  надзвичайних ситуацій.

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"Щоб запобігти будь-яким загрозам тероризму та диверсій важливо встановити дієвий контроль за обігом хімічних речовин подвійного використання. Відтак у рамках реформи системи хімічної безпеки Україна продовжує переймати європейський досвід у цих питаннях", - зазначила заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олена Крамаренко.

Нагадаємо

У грудні 2022 року в Україні був ухвалений закон "Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією". Це рамковий євроінтеграційний документ, що дозволить Україні виконати частину євроінтеграційних зобов’язань, а також подбати про захист українців і довкілля. Закон став базисом для розбудови національної системи управління хімічними речовинами за європейськими стандартами.

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