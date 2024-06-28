Киев • УНН
Украина утвердила порядок формирования списка химических веществ двойного использования с целью предотвращения их неправомерного использования для создания оружия или взрывчатых веществ и усиления контроля за их оборотом.
Кабинет Министров утвердил порядок формирования и ведения перечня химических веществ двойного использования. Речь идет о тех веществах, которые могут быть использованы как в промышленных и научных целях, так и для изготовления оружия или взрывных устройств. Об этом в пятницу сообщило министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает УНН.
Детали
Как сообщается, порядок ведения перечня химических веществ двойного использования разработан во исполнение евроинтеграционного Закона "Об обеспечении химической безопасности и управления химической продукцией".
Такой перечень будет формировать Минприроды и обнародовать в форме открытых данных на ЭкоСистеме. На его основе создадут перечень предприятий, на которых хранятся или используются подобные вещества. Как сообщается, это позволит государству сосредоточить внимание на наиболее уязвимых местах и уменьшить риски возникновения чрезвычайных ситуаций.
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"Чтобы предотвратить любые угрозы терроризма и диверсий важно установить действенный контроль за оборотом химических веществ двойного использования. Поэтому в рамках реформы системы химической безопасности Украина продолжает перенимать европейский опыт в этих вопросах", - отметила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Елена Крамаренко.
Напомним
В декабре 2022 года в Украине был принят закон "Об обеспечении химической безопасности и управления химической продукцией". Это рамочный евроинтеграционный документ, который позволит Украине выполнить часть евроинтеграционных обязательств, а также позаботиться о защите украинцев и окружающей среды. Закон стал базисом для развития национальной системы управления химическими веществами по европейским стандартам.
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