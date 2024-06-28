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В Україні почали жнива у 16 областях: намолотили вже понад 720 тис. тонн нового врожаю

Київ • УНН

 • 30231 перегляди

В Україні 16 областей розпочали збирання ранніх зернових культур, обмолочено 209,8 тис. га та намолочено 721,4 тис. тонн, в тому числі пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.

В Україні почали жнива у 16 областях: намолотили вже понад 720 тис. тонн нового врожаю

В Україні вже 16 областей розпочали жнива, сім областей розпочали збір ріпаку, повідомили в Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Шістнадцять областей вже збирають ранні зернові культури. Загалом обмолочено 209,8 тис. га зернових та зернобобових, намолочено 721,4 тис. тонн нового врожаю", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що сім областей розпочали збір ріпаку. Його обмолочено на 31,7 тис. га, намолочено – 63,6 тис. тонн. 

А також:

  • пшениці –  обмолочено 36,2 тис. га, намолочено - 112,8 тис. тонн при врожайності 31,2 ц/га;
  • ячменю – обмолочено 145,8 тис. га, намолочено 545,7 тис. тонн при врожайності 37,4 ц/га;
  • гороху –  обмолочено 25,9 тис. га, намолочено 56,3 тис. тонн при врожайності 21,7 ц/га.

По збиранню зернових лідирують аграрії Одещини, які обмолотили 85,7 тис. га. По урожайності попереду сільгоспвиробники Тернопільщини з показником 78,1 ц/га.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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