В Україні почали жнива у 16 областях: намолотили вже понад 720 тис. тонн нового врожаю
Київ • УНН
В Україні 16 областей розпочали збирання ранніх зернових культур, обмолочено 209,8 тис. га та намолочено 721,4 тис. тонн, в тому числі пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.
В Україні вже 16 областей розпочали жнива, сім областей розпочали збір ріпаку, повідомили в Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.
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"Шістнадцять областей вже збирають ранні зернові культури. Загалом обмолочено 209,8 тис. га зернових та зернобобових, намолочено 721,4 тис. тонн нового врожаю", - повідомили у відомстві.
Зазначається, що сім областей розпочали збір ріпаку. Його обмолочено на 31,7 тис. га, намолочено – 63,6 тис. тонн.
А також:
- пшениці – обмолочено 36,2 тис. га, намолочено - 112,8 тис. тонн при врожайності 31,2 ц/га;
- ячменю – обмолочено 145,8 тис. га, намолочено 545,7 тис. тонн при врожайності 37,4 ц/га;
- гороху – обмолочено 25,9 тис. га, намолочено 56,3 тис. тонн при врожайності 21,7 ц/га.
По збиранню зернових лідирують аграрії Одещини, які обмолотили 85,7 тис. га. По урожайності попереду сільгоспвиробники Тернопільщини з показником 78,1 ц/га.