В Украине уже 16 областей начали жатву, семь областей начали сбор рапса, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Шестнадцать областей уже собирают ранние зерновые культуры. В общем обмолочено 209,8 тыс. га зерновых и зернобобовых, намолочено 721,4 тыс. тонн нового урожая", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что семь областей начали сбор рапса. Его обмолочено на 31,7 тыс. га, намолочено - 63,6 тыс. тонн.

А также:

пшеницы - обмолочено 36,2 тыс. га, намолочено - 112,8 тыс. тонн при урожайности 31,2 ц/га;

ячменя - обмолочено 145,8 тыс. га, намолочено 545,7 тыс. тонн при урожайности 37,4 ц/га;

гороха - обмолочено 25,9 тыс. га, намолочено 56,3 тыс. тонн при урожайности 21,7 ц/га.

По уборке зерновых лидируют аграрии Одесской области, которые обмолотили 85,7 тыс. га. По урожайности впереди сельхозпроизводители Тернопольщины с показателем 78,1 ц/га.