Киев • УНН
В Украине 16 областей начали уборку ранних зерновых культур, обмолочено 209,8 тыс. га и намолочено 721,4 тыс. тонн, в том числе пшеницы, ячменя, гороха и рапса.
В Украине уже 16 областей начали жатву, семь областей начали сбор рапса, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Шестнадцать областей уже собирают ранние зерновые культуры. В общем обмолочено 209,8 тыс. га зерновых и зернобобовых, намолочено 721,4 тыс. тонн нового урожая", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что семь областей начали сбор рапса. Его обмолочено на 31,7 тыс. га, намолочено - 63,6 тыс. тонн.
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По уборке зерновых лидируют аграрии Одесской области, которые обмолотили 85,7 тыс. га. По урожайности впереди сельхозпроизводители Тернопольщины с показателем 78,1 ц/га.