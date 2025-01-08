В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Через зліт російського МіГ-31К по всій території України оголошено повітряну тривогу. Про це пише УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться в дописі ПС ЗСУ.

Також у ПС ЗСУ вказали, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Доповнення

росія вночі атакувала Україну 72-ма безпілотниками, знищено 47 дронів в 11 областях, зафіксовано 24 дрони-імітатори.