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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Київ • УНН

 • 20507 перегляди

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку на всій території країни.

Через зліт російського МіГ-31К по всій території України оголошено повітряну тривогу. Про це пише УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться в дописі ПС ЗСУ.

Також у ПС ЗСУ вказали, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.  Тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження. 

Доповнення

росія вночі атакувала Україну 72-ма безпілотниками, знищено 47 дронів в 11 областях, зафіксовано 24 дрони-імітатори. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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