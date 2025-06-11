В Україні минулого тижня народилося 2357 дітей, хлопчиків більше, ніж дівчаток





Минулого тижня в Україні зареєстрували 2357 новонароджених. Хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток: 1223 проти 1134. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство юстиції України.

Деталі

У Мін’юсті нагадали, що для того, щоб отримати свідоцтво про народження дитини за кордоном, необхідно звернутися до дипломатичної установи або консульства України в країні, де народилася дитина.

Міністерство юстиції дбає про те, щоб перші державні послуги у житті кожного українця були зручними. Ми працюємо, аби кожна дитина отримала своє ім’я, офіційний статус і державний захист - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Міністерство юстиції назвало рідкісні та популярні дитячі імена по областях. На заході України частіше зустрічаються такі імена, як Вікторія та Артем, тоді як на сході - Катерина та Дмитро.