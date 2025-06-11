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В Україні минулого тижня народилося 2357 дітей, хлопчиків більше, ніж дівчаток

Київ • УНН

 • 980 перегляди

В Україні минулого тижня зареєстровано 2357 новонароджених, хлопчиків народилося 1223, а дівчаток – 1134. У Мін'юсті нагадали про отримання свідоцтва про народження за кордоном.

В Україні минулого тижня народилося 2357 дітей, хлопчиків більше, ніж дівчаток


Минулого тижня в Україні зареєстрували 2357 новонароджених. Хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток: 1223 проти 1134. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство юстиції України.

Деталі

У Мін’юсті нагадали, що для того, щоб отримати свідоцтво про народження дитини за кордоном, необхідно звернутися до дипломатичної установи або консульства України в країні, де народилася дитина.

Міністерство юстиції дбає про те, щоб перші державні послуги у житті кожного українця були зручними. Ми працюємо, аби кожна дитина отримала своє ім’я, офіційний статус і державний захист

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Міністерство юстиції назвало рідкісні та популярні дитячі імена по областях. На заході України частіше зустрічаються такі імена, як Вікторія та Артем, тоді як на сході - Катерина та Дмитро. 

Лілія Набока

Лілія Набока

Суспільство
Міністерство юстиції України
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