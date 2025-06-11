В Украине на прошлой неделе родилось 2357 детей, мальчиков больше, чем девочек





На прошлой неделе в Украине зарегистрировали 2357 новорожденных. Мальчиков родилось больше, чем девочек: 1223 против 1134. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

В Минюсте напомнили, что для того, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка за границей, необходимо обратиться в дипломатическое учреждение или консульство Украины в стране, где родился ребенок.

Министерство юстиции заботится о том, чтобы первые государственные услуги в жизни каждого украинца были удобными. Мы работаем, чтобы каждый ребенок получил свое имя, официальный статус и государственную защиту - говорится в сообщении.

Напомним

Министерство юстиции назвало редкие и популярные детские имена по областям. На западе Украины чаще встречаются такие имена, как Виктория и Артем, тогда как на востоке - Екатерина и Дмитрий.