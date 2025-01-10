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В Україні планують в 50 разів збільшити штрафи за нелегальний показ фільмів

Київ • УНН

 • 28825 перегляди

Уряд пропонує підвищити штрафи за демонстрування фільмів без реєстрації до 17-34 тис. грн. За повторне порушення протягом року штраф зросте до 34-51 тис. грн з конфіскацією коштів.

Уряд пропонує парламенту збільшити в 50 разів штрафи за демонстрування або розповсюдження фільмів, якщо вони не булі внесені  до Державного реєстру фільмів. Про це УНН повідомляє із посиланням на картку законопроєкту №12383, внесеного до ВР.

Деталі

Документом передбачається:

  • встановлення відповідальності за демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів без внесення  до  Державного  реєстру  фільмів;
    • посилення відповідальності за розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених Державним  реєстром  фільмів;
      • посилення відповідальності за недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу, що в підсумку стане суттєвим важелем впливу на порушників законодавства у сфері кінематографії та сприятиме дотриманню квоти демонстрування національних фільмів при використанні екранного часу;
        • посилення штрафних санкцій у разі недотримання демонстраторами фільмів, які не є суб’єктами у сфері аудіовізуальних медіа, квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу, а також посилення штрафних санкцій за повторне вчинення тих самих дій протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення;
          • визначення єдиним законом засад адміністративних правопорушень та відповідальність за них.

            Згідно із законопроєктом, демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів без внесення  до  Державного реєстру фільмів — тягне за собою накладення штрафу в розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 17-34 тис. грн) за кожен випадок такого розповсюдження або демонстрування з конфіскацією коштів, отриманих від їх демонстрування.

            Наразі за такі дії  передбачено штраф від 20 до 45 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (а це 340-765 грн) із конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

            За такі самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, пропонують штрафувати на від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  за кожен наступний випадок такого розповсюдження або демонстрування з конфіскацією коштів, отриманих від їх демонстрування.

            На сьогодні за порушення світить штраф на від 45 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. 

            До 34 тис. гривень штрафу за показ фільмів без внесення до держреєстру: Кабмін схвалив законопроєкт07.01.25, 13:19 • 22057 переглядiв

            Тетяна Краєвська

            Тетяна Краєвська

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