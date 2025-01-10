В Украине планируют в 50 раз увеличить штрафы за незаконный показ фильмов

Правительство предлагает парламенту увеличить в 50 раз штрафы за демонстрацию или распространение фильмов, если они не были внесены в Государственный реестр фильмов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроекта №12383, внесенного в ВР.

Детали

Документом предусматривается:

установление ответственности за демонстрацию фильмов или распространение фильмов без внесения в Государственный реестр фильмов;

усиление ответственности за распространение и демонстрацию фильмов с нарушением условий, предусмотренных Государственным реестром фильмов;

усиление ответственности за несоблюдение квоты демонстрации национальных фильмов при использовании национального экранного времени, что в итоге станет существенным рычагом воздействия на нарушителей законодательства в сфере кинематографии и будет способствовать соблюдению квоты демонстрации национальных фильмов при использовании экранного времени;

усиление штрафных санкций в случае несоблюдения демонстраторами фильмов, не являющихся субъектами в сфере аудиовизуальных медиа, квоты демонстрации национальных фильмов при использовании национального экранного времени, а также усиление штрафных санкций за повторное совершение тех же действий в течение года после применения мер административного взыскания;

определение единым законом основ административных правонарушений и ответственность за них.

Согласно законопроекту, демонстрация фильмов или распространение фильмов без внесения в Государственный реестр фильмов влечет наложение штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-34 тыс. грн) за каждый случай такого распространения или демонстрации с конфискацией средств, полученных от их демонстрации.

В настоящее время за такие действия предусмотрен штраф от 20 до 45 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (а это 340-765 грн) с конфискацией кинокопий, а также денег, полученных от их демонстрации, продажи или передачи в прокат.

За те же самые действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, предлагают штрафовать на от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за каждый последующий случай такого распространения или демонстрации с конфискацией средств, полученных от их демонстрации.

На сегодняшний день за нарушение грозит штраф от 45 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

До 34 тыс. гривен штрафа за показ фильмов без внесения в госреестр: Кабмин одобрил законопроект