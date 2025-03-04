В Україні майже на 30% скоротили кількість чиновників - прем'єр

За останні три роки в Україні майже на 30% скоротили кількість чиновників. Це важливий елемент економії державного бюджету. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, пише УНН.

Шмигаль заявив, що Кабмін постійно шукає, де можна зекономити та оптимізувати бюджет, щоб ефективніше використовувати його. Він нагадав, що всі податки йдуть на фінансування Сил оборони.

Військовий бюджет на цей рік становить 2,2 трлн грн. Україна збирає трохи менше, але також залучає позичковий ресурс через облігації. Шмигаль зазначив, що допомога партнерів у майже 1,3 трлн грн йде на закриття цивільних потреб.

Постійно йде оптимізація органів управління, центральних органів виконавчої влади, міністерств. За цей період ми скоротили кількість чиновників майже на 30%. Тобто більше ніж на 30 тис. скоротилася кількість державних чиновників. Це важливий елемент економії державного бюджету за останні три роки війни