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В Украине почти на 30% сократили количество чиновников - премьер

Киев • УНН

 • 14083 просмотра

За последние три года в Украине сократили количество чиновников на 30%, что составляет более 30 тысяч человек. Оптимизация госаппарата продолжается благодаря цифровизации услуг и совершенствованию реестров.

В Украине почти на 30% сократили количество чиновников - премьер

За последние три года в Украине почти на 30% сократили количество чиновников. Это важный элемент экономии государственного бюджета. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, пишет УНН.

Шмыгаль заявил, что Кабмин постоянно ищет, где можно сэкономить и оптимизировать бюджет, чтобы эффективнее его использовать. Он напомнил, что все налоги идут на финансирование Сил обороны.

Военный бюджет на этот год составляет 2,2 трлн грн. Украина собирает немного меньше, но также привлекает заемные ресурсы через облигации. Шмыгаль отметил, что помощь партнеров в почти 1,3 трлн грн идет на закрытие гражданских потребностей.

Постоянно идет оптимизация органов управления, центральных органов исполнительной власти, министерств. За этот период мы сократили количество чиновников почти на 30%. То есть более чем на 30 тыс. сократилось количество государственных чиновников. Это важный элемент экономии государственного бюджета за последние три года войны

- сказал Шмыгаль. 

Он отметил, что в правительстве продолжают работу, чтобы через цифровизацию услуг, внедрение цифровых инструментов, внедрение качественных реестров, обмен данными между реестрами ускорять предоставление государственных услуг.

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину04.03.25, 10:59 • 112118 просмотров

Дополнение

В январе правительство одобрило создание Агентства национального единства — ключевой структуры, которая поможет реализовать инициативы по взаимодействию с украинской общиной и общественными организациями в странах пребывания.

 Перед этим Кабмин переименовал Минреинтеграции в Министерство национального единства. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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